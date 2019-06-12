12 Haziran 2019, Çarşamba
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En değerlisi Beşiktaş
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 12'ncisini tamamlandı.
Futbol kulüpleri arasında birinci sırada Beşiktaş var. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında, ülke sıralamasında Beşiktaş 107 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin en değerli markaları arasında 38. sırada bulunan Beşiktaş'ı, 89 milyon dolarlık marka değeriyle Fenerbahçe, 60 milyon dolarla Galatsaray ve 26 milyon dolarla Trabzonspor izledi.
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