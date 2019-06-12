12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

En değerlisi Beşiktaş

En değerlisi Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre "'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 12'ncisini tamamlandı.

kulüpleri arasında birinci sırada var. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında, ülke sıralamasında Beşiktaş 107 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı. 'nin en değerli markaları arasında 38. sırada bulunan Beşiktaş'ı, 89 milyon dolarlık marka değeriyle , 60 milyon dolarla Galatsaray ve 26 milyon dolarla izledi.
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