12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Vlasic’te aracı Vida

Vlasic’te aracı Vida
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.06.2019

, geçtiğimiz sezonu ’da kiralık geçiren Everton’ın Hırvat yıldızı için vatandaşı Dokagoj Vida’yı devreye sokacak.

, mevkiinde görev yapan 'ten bir türlü vazgeçemiyor. Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Hırvat yıldızla bir kez daha masaya oturacak. Geçen sezonu 'da kiralık olarak geçiren Vlasic'in de Beşiktaş'ta oynamak istediği öğrenildi. Beşiktaş bu konuda Hırvat oyuncusu Vida'yı da devreye sokuyor. Geçtiğimiz sezon Rus ekibiyle 31 maça çıkan Vlasic, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 7 de asist yaptı. Genç yıldız, Hırvatistan 'nda 5 kez forma giydi. Vlasic'in Everton ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. , oyuncuyu kiralık olarak kadrosunda istiyor. Everton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna Avrupa'da birçok takımdan teklif geldiği belirtiliyor.

SAKATLIK YAŞAMIYOR

Beşiktaş'ın 10 numara mevkii için düşündüğü isimlerin başında gelen Nikola Vlasic, bugüne kadar sadece 1 kez sakatlık geçirdi. 2014- 15 sezonunda geçirdiği beyin sarsıntısı sebebiyle 24 gün takımdan ayrı kalırken, toplam 4 maçta forma giyemedi. O günden bu yana herhangi bir sakatlık geçirmeyen Hırvat oyuncu, güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.

SİYAH-beyazlıların transfer listesindeki Vlasic, kariyeri boyunca 171 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 23 kez havalandıran, 28 de asist yapan Hırvat futbolcu; 51 gole direkt katkıda bulundu.
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