11 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman: "Olsa dükkan sizin!"

Fikret Orman: Olsa dükkan sizin!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Başkanı Orman, Avcı'nın imza töreni sırasında açıklaması yaptı.

Bonservisle oyuncu almalarının zor olduğunu söyleyen Başkan , "Konuya açıklık getireyim, olsa dükkan sizin" derken şöyle devam etti: "Herkes bunu hayatında her gün yaşarken bize döndüğü zaman ''ta bütçe aşağı mı inecek?' oluyor. Daha akılcı transferler yapacağız."

BİLİMSEL ÇALIŞIYOR

Başkan Orman, imza töreni sırasında, "Artık devir değişti, teknoloji daha fazla devrede. Dünyada birçok örnek var. , Jürgen Klopp'u görüyorsunuz, teknolojiden faydalanıyorlar, bilimsel çalışıyorlar. 'de de bunun açılımını yaptı. Buruk'u, Erol'u da beğeniyorum, onlar da Abdullah hocanın yardımcıları" dedi.

ŞAMPİYONLUĞU YOKTU

Orman, Abdullah Avcı'yı 'e benzetti. Başkan Orman, "Hocam kariyer itibariyle Şenol Hoca'yı takip ediyor. Şenol Güneş'in de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu biliyorsunuz. Şimdi Abdullah Avcı hocamızla birlikte yeni zaferler, başarılar ve şampiyonluklar yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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