11 Haziran 2019, Salı
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BİLİMSEL ÇALIŞIYOR
Başkan Orman, imza töreni sırasında, "Artık devir değişti, teknoloji daha fazla devrede. Dünyada birçok örnek var. Pep Guardiola, Jürgen Klopp'u görüyorsunuz, teknolojiden faydalanıyorlar, bilimsel çalışıyorlar. Türkiye'de de bunun açılımını Abdullah Avcı yaptı. Buruk'u, Erol'u da beğeniyorum, onlar da Abdullah hocanın yardımcıları" dedi.
ŞAMPİYONLUĞU YOKTU
Orman, Abdullah Avcı'yı Şenol Güneş'e benzetti. Başkan Orman, "Hocam kariyer itibariyle Şenol Hoca'yı takip ediyor. Şenol Güneş'in de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu biliyorsunuz. Şimdi Abdullah Avcı hocamızla birlikte yeni zaferler, başarılar ve şampiyonluklar yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Fikret Orman: "Olsa dükkan sizin!"
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Beşiktaş Başkanı Orman, Avcı'nın imza töreni sırasında transfer açıklaması yaptı.
Bonservisle oyuncu almalarının zor olduğunu söyleyen Başkan Fikret Orman, "Konuya açıklık getireyim, olsa dükkan sizin" derken şöyle devam etti: "Herkes bunu hayatında her gün yaşarken bize döndüğü zaman 'Beşiktaş'ta bütçe aşağı mı inecek?' oluyor. Daha akılcı transferler yapacağız."
BİLİMSEL ÇALIŞIYOR
Başkan Orman, imza töreni sırasında, "Artık devir değişti, teknoloji daha fazla devrede. Dünyada birçok örnek var. Pep Guardiola, Jürgen Klopp'u görüyorsunuz, teknolojiden faydalanıyorlar, bilimsel çalışıyorlar. Türkiye'de de bunun açılımını Abdullah Avcı yaptı. Buruk'u, Erol'u da beğeniyorum, onlar da Abdullah hocanın yardımcıları" dedi.
ŞAMPİYONLUĞU YOKTU
Orman, Abdullah Avcı'yı Şenol Güneş'e benzetti. Başkan Orman, "Hocam kariyer itibariyle Şenol Hoca'yı takip ediyor. Şenol Güneş'in de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu biliyorsunuz. Şimdi Abdullah Avcı hocamızla birlikte yeni zaferler, başarılar ve şampiyonluklar yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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