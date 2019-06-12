12 Haziran 2019, Çarşamba
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Maxi Lopez 30 milyon €
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Şenol Güneş'in geçen sezon transfer edilmesi raporu verdiği Maxi Gomez'in değeri dolardan daha hızlı yükseldi.
Geçen sezon Uruguaylı forvetini satmak için Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro isteyen Celta, bu sezon ise rakamı 30 milyon euro olarak belirledi. İnter ve Valencia'nın teklif yaptığı 24 yaşındaki golcü için Celta, 30 milyon euro'nun altına düşmeyeceğini açıkladı.
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