12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Maxi Lopez 30 milyon €

Maxi Lopez 30 milyon €
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.06.2019

'in geçen sezon transfer edilmesi raporu verdiği Maxi Gomez'in değeri dolardan daha hızlı yükseldi.

Geçen sezon Uruguaylı forvetini satmak için 'tan 7.5 milyon euro isteyen Celta, bu sezon ise rakamı 30 milyon euro olarak belirledi. İnter ve 'nın teklif yaptığı 24 yaşındaki golcü için Celta, 30 milyon euro'nun altına düşmeyeceğini açıkladı.
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