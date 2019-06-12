12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı

Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 Giriş Tarihi: 12.06.2019

Takımın başına 'nın getirilmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik heyet, İspanya Ligi ekiplerinden forması giyen için olumlu rapor verdi.

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan taarruza geçti. dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda gündeme forması giyen geldi. Bu sezon İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcuyla ilgili teknik heyetin olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Kariyerine Danimarka'nın Brönshöj Boldklub takımında başlayan Emre, 2016 yılında 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Nordsjaelland'dan 'a transfer olmuştu. Alman ekibinde beklenen performansı veremeyen genç yıldız, 1 yıl sonra 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

İspanyol ekibinde de istenilen performansı sergileyemeyen 21 yaşındaki sol kanat, bu sezon 'da çıktığı 12 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Emre Mor'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

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