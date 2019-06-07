07 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı pazartesi imzalıyor

Abdullah Avcı pazartesi imzalıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.06.2019

teknik direktörlüğü görevine getirilen için imza töreninin 10 Haziran pazartesi günü Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yapılmasına karar verildi.

teknik direktörlüğü görevine getirilen için imza töreninin 10 Haziran pazartesi günü Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yapılmasına karar verildi. Basına açık yapılacak imza töreni sonrası, Abdullah Avcı aynı akşam siyahbeyazlı yöneticilerle tanışma yemeği yiyecek.

ARAS VE ROCO'YU KAMPTA İSTEMEDİ
Beşiktaş teknik direktörü Avcı, sezon öncesi kampında görmek istemediği isimleri belirledi. Buna göre tecrübeli teknik adam Roco ve Aras'ı kesinlikle kampta istemediğini yönetime iletti. Avcı'nın sezon öncesi hazırlık kampına götürmeyi düşündüğü gençlerin Alpay Çelebi, Ersin, Rıdvan Yılmaz, Muhayer, Orkan, Ege, Bülent Üçüncü ve Oğuzhan Aydoğan olduğu bildirildi.

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