Abdullah Avcı pazartesi imzalıyor
Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine getirilen Abdullah Avcı için imza töreninin 10 Haziran pazartesi günü Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yapılmasına karar verildi.
Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine getirilen Abdullah Avcı için imza töreninin 10 Haziran pazartesi günü Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yapılmasına karar verildi. Basına açık yapılacak imza töreni sonrası, Abdullah Avcı aynı akşam siyahbeyazlı yöneticilerle tanışma yemeği yiyecek.
ARAS VE ROCO'YU KAMPTA İSTEMEDİ
Beşiktaş teknik direktörü Avcı, sezon öncesi kampında görmek istemediği isimleri belirledi. Buna göre tecrübeli teknik adam Roco ve Aras'ı kesinlikle kampta istemediğini yönetime iletti. Avcı'nın sezon öncesi hazırlık kampına götürmeyi düşündüğü gençlerin Alpay Çelebi, Ersin, Rıdvan Yılmaz, Muhayer, Orkan, Ege, Bülent Üçüncü ve Oğuzhan Aydoğan olduğu bildirildi.
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