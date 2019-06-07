07 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan ve Caner kalıyor

Oğuzhan ve Caner kalıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Beşiktaş'ta etkisi kendisini göstermeye başladı. Öncelikle takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla görüşmeler yapan tecrübeli teknik adam, onlara güvence verdi.

Beşiktaş'ta etkisi kendisini göstermeye başladı. Öncelikle takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla görüşmeler yapan tecrübeli teknik adam, onlara güvence verdi. İlk olarak 'a, "Bu takımın kaptanı sensin, sana güveniyorum" diyen Avcı'nın ardından 'le bir görüşme yaptığı bildirildi. Şenol Güneş'in, Beşiktaş'ta oynamasına rağmen milli takıma almadığı ve "Ülkenin en iyi sol beki Hasan Ali" dediği ortamda Abdullah Avcı; Caner'le bir görüşme yaptı. "Türkiye'nin tartışmasız en iyi sol beki sensin. Beraber çok önemli işler yapacağız" diyerek kalmasını istedi.

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