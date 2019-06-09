09 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.06.2019

, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör ile yarın düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı da katılacak.

Saat 15.00'te düzenlenecek imza töreniyle 'ta dönemi resmen başlayacak.



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