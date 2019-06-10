10 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Dorukhan ışıldıyor
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Hem Beşiktaş hem Milli Takım’daki performansı ile büyüleyen genç orta saha, değerini 1 yılda 20’ye katladı.
Milli Takım'ın Fransa'yı perişan ettiği maçta dikkatleri üzerine çeken Dorukhan Toköz adeta parlıyor. Sezon başında Şenol Güneş'in çok tercih etmediği genç yetenek, 8 Kasım 2018'de Genk deplasmanında ilk kez giydiği formayı sakatlık olmadığı sürece bir daha çıkarmadı. Güneş'le birlikte ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Dorukhan, 4 milli maçta da izleyenleri etkiledi. Fransa sınavında Pogba'ya adeta sahayı dar eden Dorukhan, Fransız basınının da dikkatinden kaçmadı. Dorukhan için "Pogba'yı bitiren adam" başlıkları atıldı. Genç yıldız hem Beşiktaş hem A Milli Takım'da oynadığı etkileyici futbol ile değerini de katlamaya devam ediyor. Geçen sezon Beşiktaş'a geldiği zamanlarda piyasa değeri 500 bin euro civarında olan Dorukhan için konuşulan rakamlar şu anda 8-10 milyon euro'ya yükseldi. Dorukhan bu rakamlarla değerini 1 yılda 20'ye katladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"