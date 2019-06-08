Ve Avcı resmen Kartal oluyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'ya resmi imzayı attırıyor. Siyah-beyazlılar, A Milli takım'a giden Şenol Güneş'in ardından Abdullah Avcı ile 3 senelik anlaşmaya vardı. Kara Kartal, Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ