08 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kaan Kalafat parlıyor

Kaan Kalafat parlıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.06.2019

altyapısında forma giyen 2001 doğumlu oyuncu Almos Kaan Kalafat, 'nda adeta yıldızlaştı.

altyapısında forma giyen 2001 doğumlu oyuncu Almos Kaan Kalafat, 'nda adeta yıldızlaştı. Macaristan Milli Takımı'nda 3 maçta 3 gol kaydeden Almos Kaan Kalafat, aynı zamanda Beşiktaş altyapısında oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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