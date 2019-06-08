08 Haziran 2019, Cumartesi
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Kaan Kalafat parlıyor
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Beşiktaş altyapısında forma giyen 2001 doğumlu oyuncu Almos Kaan Kalafat, Macaristan Milli Takımı'nda adeta yıldızlaştı.
Beşiktaş altyapısında forma giyen 2001 doğumlu oyuncu Almos Kaan Kalafat, Macaristan Milli Takımı'nda adeta yıldızlaştı. Macaristan Milli Takımı'nda 3 maçta 3 gol kaydeden Almos Kaan Kalafat, aynı zamanda Beşiktaş altyapısında oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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