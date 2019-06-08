08 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Lokman Gör: İnşallah Beşiktaş’a giderim

Lokman: İnşallah Beşiktaş’a giderim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Erzurumspor forması giyen Lokman Gör, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak 'ın sorularını yanıtladı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Erzurumspor forması giyen Lokman Gör, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak 'ın sorularını yanıtladı. Lokman, "Erzurumspor'la sözleşmem devam ediyor. Transfer edilmek, istenmek güzel bir şey. Bizim Avrupa'daki insanlardan eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. İnşallah Beşiktaş forması giyerim. Büyük takımda kalıcı olabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum" diye konuştu.

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