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Lokman Gör: İnşallah Beşiktaş’a giderim
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Erzurumspor forması giyen Lokman Gör, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Erzurumspor forması giyen Lokman Gör, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Lokman, "Erzurumspor'la sözleşmem devam ediyor. Transfer edilmek, istenmek güzel bir şey. Bizim Avrupa'daki insanlardan eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. İnşallah Beşiktaş forması giyerim. Büyük takımda kalıcı olabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum" diye konuştu.
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