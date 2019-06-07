Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor

Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile 10 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta düzenlenecek imza töreninde siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da hazır bulunacak.

Saat 15.00'te başlayacak törende Avcı, sözleşmeye imza atacak.