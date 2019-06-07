07 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor

Beşiktaş'ta Avcı dönemi resmen başlıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.06.2019

, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör ile 10 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta düzenlenecek imza töreninde siyah-beyazlı kulübün başkanı da hazır bulunacak.

Saat 15.00'te başlayacak törende Avcı, sözleşmeye imza atacak.

Abdullah Avcı Beşiktaş'ta başarılı olur mu?



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