06 Haziran 2019, Perşembe
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Yasin Sülün’e yeni görev var
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Beşiktaş'ta Şenol Fidan'ın yanı sıra Gökhan Keskin de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alacak.
Beşiktaş'ta Şenol Fidan'ın yanı sıra Gökhan Keskin de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alacak. Altyapının ise Yasin Sülün'e teslim edilmesi planlanıyor. U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Sülün'ün, önümüzdeki günlerde geniş yetkilerle altyapı koordinatörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor.
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