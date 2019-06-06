06 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Yasin Sülün’e yeni görev var

Yasin Sülün’e yeni görev var
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Beşiktaş'ta Şenol Fidan'ın yanı sıra de teknik direktör 'nın ekibinde yer alacak.

Beşiktaş'ta Şenol Fidan'ın yanı sıra de teknik direktör 'nın ekibinde yer alacak. Altyapının ise Yasin Sülün'e teslim edilmesi planlanıyor. U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Sülün'ün, önümüzdeki günlerde geniş yetkilerle altyapı koordinatörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor.

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