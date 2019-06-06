06 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kombine için satışlar başladı

Kombine için satışlar başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.06.2019

takımının 2019-20 sezonunda iç saha maçlarını kapsayan kombine kartlar, genel satışa sunuldu.

takımının 2019-20 sezonunda iç saha maçlarını kapsayan kombine kartlar, genel satışa sunuldu. 'taki müsabakaları kapsayan kombine kartların genel satışının başladığı belirtildi. Vodafone Park Kombine Ofisi'nin ise 10 Haziran'dan itibaren hizmet vereceği kaydedildi. Kombinelerin fiyatları 1450 TL ile 5250 TL arasında değişiyor.

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