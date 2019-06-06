06 Haziran 2019, Perşembe
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Önümüzdeki sezon kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin'e çevrildi.
Önümüzdeki sezon kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin'e çevrildi. Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan Yasin için teknik direktör Avcı'nın da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan para dışında, Orkan Çınar ve Larin'i isteyeceği ifade edilirken; Beşiktaş ise sadece takas yoluyla bu işi bitirmek istiyor.
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