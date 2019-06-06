06 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Yasin Öztekin Kartal’a yakın

Yasin Öztekin Kartal’a yakın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Önümüzdeki sezon kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin'e çevrildi.

Önümüzdeki sezon kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin'e çevrildi. Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan Yasin için teknik direktör Avcı'nın da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan para dışında, Orkan Çınar ve Larin'i isteyeceği ifade edilirken; Beşiktaş ise sadece takas yoluyla bu işi bitirmek istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Defansa genç takviye Defansa genç takviye
Nazım Sangare operasyonu Nazım Sangare operasyonu
Kagawa'nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kagawa'nın yerine dünya yıldızı geliyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör