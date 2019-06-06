3 yıldız gitti, 4 isim sırada

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte transfer mesaisine başladı.

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte transfer mesaisine başladı. Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Avcı'nın kadroda düşünmediği isimler arasında Quaresma, Roco, Larin ve Mirin'in yer aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, bu futbolcuları da iyi bir teklif gelmesi durumunda göndermeyi planlıyor.