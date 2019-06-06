06 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

3 yıldız gitti, 4 isim sırada

3 yıldız gitti, 4 isim sırada
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör ile birlikte transfer mesaisine başladı.

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör ile birlikte transfer mesaisine başladı. Beşiktaş, sözleşmesi sona eren , ve ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Avcı'nın kadroda düşünmediği isimler arasında Quaresma, Roco, Larin ve Mirin'in yer aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, bu futbolcuları da iyi bir teklif gelmesi durumunda göndermeyi planlıyor.

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