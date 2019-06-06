06 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Nazım Sangare operasyonu

Nazım Sangare operasyonu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Teknik direktör Abdullah mutlaka takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi sağ bek.

Teknik direktör mutlaka takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi sağ bek. Yönetim; sezona haftada sadece 1 kez idmana çıkabilen 34 yaşındaki 'le başlamak istemeyen Avcı'nın talebiyle harekete geçti. İlk hamle 'dan Nazım Sangare için yapıldı. Nazım için Akdeniz ekibinin istediği rakam masaya yatırıldı. İlk etapta ortaya çıkan 3 milyon euro'luk rakam ise göz korkuttu.

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