06 Haziran 2019, Perşembe
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Nazım Sangare operasyonu
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Teknik direktör Abdullah Avcı mutlaka takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi sağ bek.
Teknik direktör Avcı mutlaka takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi sağ bek. Yönetim; sezona haftada sadece 1 kez idmana çıkabilen 34 yaşındaki Gökhan Gönül'le başlamak istemeyen Avcı'nın talebiyle harekete geçti. İlk hamle Antalyaspor'dan Nazım Sangare için yapıldı. Nazım için Akdeniz ekibinin istediği rakam masaya yatırıldı. İlk etapta ortaya çıkan 3 milyon euro'luk rakam ise göz korkuttu.
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