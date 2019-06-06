Beşiktaş'ta öncelik stoper

Beşiktaş stoper listesine bir yeni isim daha ekledi. Abdullah Avcı PSV’de oynayan Nick Viergever için düğmeye basılmasını istedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon transfer çalışmaları arasında ilk sırayı stopere verdi. Pepe'nin ayrılması, Mirin'in de beklentilerin altında kalmasının ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar Borussia Dortmund'da gözden çıkarılan Ömer Toprak'ı birinci sıraya yazsa da, Avcı'nın adını verdiği stoper adaylarından birisinin PSV'de forma giyen Nick Viergever olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki Hollandalı sol stoperin maç başına 66.8 pas yapıp, yüzde 90 isabet sağladığını belirten Abdullah Avcı'nın, tecrübeli oyuncunun kendisinin sistemini en doğru şekilde çalıştırabileceğini yöneticilerle paylaştığı bildirildi. Avcı, scout ekibinin önüne koyduğu Botafogo'da Gabriel'in iyi bir stoper olduğunu ama onun sol ayaklısını bulmaları gerektiğini belirtti.



ATINÇ NUKAN LİSTEYE GİRMEDİ

Beşiktaş'ın Atınç Nukan için şu anda bir düşüncesinin olmadığı iddia edildi. 2015'te 6 milyon euro karşılığında Leipzig'e satılan genç futbolcunun yeniden siyah-beyazlılara döneceği söylense de; yönetimin teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı transfer görüşmesinde Atınç Nukan'ın gündeme gelmediği ve şu anda Beşiktaş'ın planları içerisinde yer almadığı belirtildi.