06 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta öncelik stoper

Öncelik stoper
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Beşiktaş stoper listesine bir yeni isim daha ekledi. ’de oynayan Nick Viergever için düğmeye basılmasını istedi.

Teknik direktör , yeni sezon transfer çalışmaları arasında ilk sırayı stopere verdi. 'nin ayrılması, Mirin'in de beklentilerin altında kalmasının ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar Borussia Dortmund'da gözden çıkarılan 'ı birinci sıraya yazsa da, Avcı'nın adını verdiği stoper adaylarından birisinin 'de forma giyen Nick Viergever olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki Hollandalı sol stoperin maç başına 66.8 pas yapıp, yüzde 90 isabet sağladığını belirten Abdullah Avcı'nın, tecrübeli oyuncunun kendisinin sistemini en doğru şekilde çalıştırabileceğini yöneticilerle paylaştığı bildirildi. Avcı, scout ekibinin önüne koyduğu Botafogo'da Gabriel'in iyi bir stoper olduğunu ama onun sol ayaklısını bulmaları gerektiğini belirtti.

ATINÇ NUKAN LİSTEYE GİRMEDİ
Beşiktaş'ın için şu anda bir düşüncesinin olmadığı iddia edildi. 2015'te 6 milyon euro karşılığında Leipzig'e satılan genç futbolcunun yeniden siyah-beyazlılara döneceği söylense de; yönetimin teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı transfer görüşmesinde Atınç Nukan'ın gündeme gelmediği ve şu anda Beşiktaş'ın planları içerisinde yer almadığı belirtildi.

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