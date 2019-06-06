06 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan defansa genç takviye

Defansa genç takviye
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.06.2019

, Altınordu’nun 21 yaşındaki genç sağ beki Kerim Alıcı’yı bitiriyor İzmir ekibinin genç futbolcu için 1 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Kerim Alıcı hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 'ın, genç futbolcunun transferi için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Altınordu, Barış için 1 milyon euro'luk bonservis bedeli isteyecek. 'nın da genç futbolcunun transferine sıcak baktığı ve kadroya katılmasını istediği ifade edildi. Futbola Altınordu altyapısında başlayan Kerim Alıcı, 2016 yılında A Takıma yükseldi. 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon 29 lig maçında forma giydi ve 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kerim Alıcı'nın Altınordu ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Nazım Sangare operasyonu Nazım Sangare operasyonu
Kagawa'nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kagawa'nın yerine dünya yıldızı geliyor!
Öncelik stoper Öncelik stoper
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör