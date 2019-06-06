Beşiktaş'tan defansa genç takviye

Beşiktaş, Altınordu’nun 21 yaşındaki genç sağ beki Kerim Alıcı’yı bitiriyor İzmir ekibinin genç futbolcu için 1 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Kerim Alıcı hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın, genç futbolcunun transferi için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Altınordu, Barış için 1 milyon euro'luk bonservis bedeli isteyecek. Abdullah Avcı'nın da genç futbolcunun transferine sıcak baktığı ve kadroya katılmasını istediği ifade edildi. Futbola Altınordu altyapısında başlayan Kerim Alıcı, 2016 yılında A Takıma yükseldi. 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon 29 lig maçında forma giydi ve 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kerim Alıcı'nın Altınordu ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.