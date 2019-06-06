06 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Yedek kaleci Ersin olacak!

Yedek kaleci Ersin olacak!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Karius için, "Takımın en fazla kazanan oyuncusu kalecisi olmamalı" raporu veren , Alman file bekçisi için yönetimin hamlesini bekliyor.

Karius için, "Takımın en fazla kazanan oyuncusu kalecisi olmamalı" raporu veren , Alman file bekçisi için yönetimin hamlesini bekliyor. Eğer Karius'un sözleşmesi sonlandırılabilirse Fabri gelecek. Avcı'nın Karius'un yedeği olarak düşündüğü isimse Utku Yuvakuran değil, Ersin Destanoğlu olacak.

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