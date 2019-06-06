06 Haziran 2019, Perşembe
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Yedek kaleci Ersin olacak!
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Karius için, "Takımın en fazla kazanan oyuncusu kalecisi olmamalı" raporu veren Abdullah Avcı, Alman file bekçisi için yönetimin hamlesini bekliyor.
Karius için, "Takımın en fazla kazanan oyuncusu kalecisi olmamalı" raporu veren Abdullah Avcı, Alman file bekçisi için yönetimin hamlesini bekliyor. Eğer Karius'un sözleşmesi sonlandırılabilirse Fabri gelecek. Avcı'nın Karius'un yedeği olarak düşündüğü isimse Utku Yuvakuran değil, Ersin Destanoğlu olacak.
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