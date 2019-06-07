07 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Guti hoca oluyor

Guti hoca oluyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Son olarak Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Guti'nin yeni takımı 2 takımlarından Almeria olacak. Temmuz 2018'de göreve gelen Guti, bir süre önce istifa etmişti.

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