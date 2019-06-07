Guti hoca oluyor

Son olarak Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Guti'nin yeni takımı İspanya La Liga 2 takımlarından Almeria olacak. Temmuz 2018'de göreve gelen Guti, bir süre önce istifa etmişti.