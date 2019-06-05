Oğzuhan Özyakuo ve Güven Yalçın'a Abdullah Avcı’dan destek

Beşiktaş Yönetimi, Abdullah Avcı'nın son iki sezonda performansı çok düşen Oğuzhan Özyakup'u tekrar kazanmasını ve ilk 11 oynayacak seviyeye getirmesini bekliyor.

Beşiktaş Yönetimi, Abdullah Avcı'nın son iki sezonda performansı çok düşen Oğuzhan Özyakup'u tekrar kazanmasını ve ilk 11 oynayacak seviyeye getirmesini bekliyor. Avcı'nın bu sezon için patlatması beklenen bir diğer oyuncu ise Güven Yalçın. Santrfor oynadığı gibi sağ ve sol forvette görev alabilen Güven'in, tecrübeli teknik adamın bankosu olacağına kesin gözüyle bakılıyor.



UMUT MERAŞ İÇİN PARA + 1 OYUNCU

Yerli oyuncu transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için 1.5 milyon euro ve bir futbolcu teklifi yaptı. Bursaspor'un teklife sıcak bakmadığı ve 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu için 1.2 milyon euro ve sonraki satıştan pay öneren Lille'in teklifi de Bursaspor tarafından kabul görmedi.



ORKAN'A ŞANS DOĞDU

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile Aras Özbiliz'in defteri kapandı; Quaresma'nın durumu ise henüz netleşmedi. Elinde kanatta oynayabilecek sadece Lens kalan Abdullah Avcı, Orkan Çınar'ın kampa katılmasını istedi. Genç oyuncuya bir şans vermek istediğini yönetime iletti.



PAZUBAND BURAK'A

Beşiktaş'ın doğdu tecrübeli ismi Necip Uysal, şu anda siyah-beyazlıların birinci kaptanı... Fakat Abdullah Avcı direkt 11'de oynayan isimlerden birisinin ikinci kaptan yapılmasını istiyor. Avcı'nın gönlündeki ilk ismin Burak, ikinci ismin ise Vida olduğu öğrenildi.