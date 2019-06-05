Beşiktaş'tan defansa takviye
Siyah-beyazlılar Dortmund’dan Ömer Toprak ve Erzurum’dan forma giyen Lokman Gör için iki kulüple de temaslara başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceliği savunma hattını güçlendirmek. İlk sıraya milli takımda beraber çalıştığı Ömer Toprak'ı yazan ve transferini isteyen Avcı'nın talebiyle Serdal Adalı ilk hamleyi yaptı. Dortmund'lu yöneticilerle ilk görüşmeyi yapan Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki sorumlusu Adalı, "Ömer'le anlaşmanız durumunda satış konusunu masaya yatırabiliriz" cevabını aldı. Dortmund'un kiralamaya ise sadece kesin satın alma opsiyonu ile 'evet' diyeceği gelen ilk bilgiler arasında. Siyah-beyazlıların listesinin ikinci sırasında ise Erzurumspor'dan Lokman Gör var. 28 yaşındaki Lokman Gör için 500 bin euro isteyen Erzurumspor ile bonservis pazarlığına başlandığı ifade edilirken, yönetimin bu transfer için Abdullah Avcı'dan son onayı bekledikleri belirtildi. Lokman Gör geçtiğimiz sezon Erzurumspor ile çıktığı 28 resmi maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.
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