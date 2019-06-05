05 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan defansa takviye

Defansa takviye
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Siyah-beyazlılar Dortmund’dan ve Erzurum’dan forma giyen Lokman Gör için iki kulüple de temaslara başladı.

Teknik direktör 'nın önceliği savunma hattını güçlendirmek. İlk sıraya milli takımda beraber çalıştığı 'ı yazan ve transferini isteyen Avcı'nın talebiyle Serdal Adalı ilk hamleyi yaptı. Dortmund'lu yöneticilerle ilk görüşmeyi yapan 'ın bu transfer dönemindeki sorumlusu Adalı, "Ömer'le anlaşmanız durumunda satış konusunu masaya yatırabiliriz" cevabını aldı. Dortmund'un kiralamaya ise sadece kesin satın alma opsiyonu ile 'evet' diyeceği gelen ilk bilgiler arasında. Siyah-beyazlıların listesinin ikinci sırasında ise Erzurumspor'dan Lokman Gör var. 28 yaşındaki Lokman Gör için 500 bin euro isteyen Erzurumspor ile bonservis pazarlığına başlandığı ifade edilirken, yönetimin bu transfer için Abdullah Avcı'dan son onayı bekledikleri belirtildi. Lokman Gör geçtiğimiz sezon Erzurumspor ile çıktığı 28 resmi maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

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