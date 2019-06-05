05 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gökhan Keskin Fares’i önerdi!

Gökhan Keskin Fares’i önerdi!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen , resmi olarak görev almadığı dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bir raporu yönetime sundu.

Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen , resmi olarak görev almadığı dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bir raporu yönetime sundu. Keskin'in yönetimin önüne koyduğu Mohammed Fares ismi dikkat çekti. Hem sol bek, hem de sol açık oynayabilen Faslı oyuncunun SPAL'da kiralık olarak sezonu tamamlaması dikkat çekti. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi Hellas Verona'da.

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