05 Haziran 2019, Çarşamba
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Gökhan Keskin Fares’i önerdi!
Giriş Tarihi: 05.06.2019
Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen Gökhan Keskin, resmi olarak görev almadığı dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bir raporu yönetime sundu.
Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen Gökhan Keskin, resmi olarak görev almadığı dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bir raporu yönetime sundu. Keskin'in yönetimin önüne koyduğu Mohammed Fares ismi dikkat çekti. Hem sol bek, hem de sol açık oynayabilen Faslı oyuncunun SPAL'da kiralık olarak sezonu tamamlaması dikkat çekti. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi Hellas Verona'da.
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