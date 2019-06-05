05 Haziran 2019, Çarşamba
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Fikret Orman'dan mesaj
Giriş Tarihi: 05.06.2019
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı paylaştı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı paylaştı. Orman, "Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
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