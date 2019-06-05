05 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman'dan mesaj

Başkan’dan mesaj
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Başkanı , Ramazan Bayramı için kutlama mesajı paylaştı.

Başkanı , Ramazan Bayramı için kutlama mesajı paylaştı. Orman, "Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

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