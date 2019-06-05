Beşiktaşlı Medel’e 4 teklif

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen Gary Medel için transfer iddiaları ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen Gary Medel için transfer iddiaları ortaya atıldı. 31 yaşındaki Şilili yıldız için Arjantin, İtalya, İngiltere ve Belçika'dan transfer teklifleri yapıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlı kulüpte ödemelerini geç alması nedeniyle ayrılmak isteyen Medel'in tercihini Copa America sonrası vereceği belirtildi. Canalnet'te yer alan habere göre, Copa America sonrası Medel'in yeni durağı Boca Juniors olabilir. Arjantin devi dışında Medel ile ilgilenen kulüpler arasında West Ham United, Parma ve Gent'in de yer aldığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını şampiyona sonrası vereceği belirtildi.



KAGAWA İMKANSIZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın, Kagawa konusunda B.Do rtmund temsilcileriyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ancak görüşmede Alman ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Japon oyuncunun yeniden kiralanmasına imkan olmadığı öğrenildi. Dortmund'un Kagawa için satın alma opsiyonunu hayata geçirilebileceği iletildi.



KARIUS GERİ DÖNÜYOR!

Liverpool'dan 2 seneliğine kiralan Loris Karius için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekibinin Pavlenka'yı transfer etmesi durumunda, Karius'un da Werder Bremen'e gidebileceği ifade edildi. İddiaya göre Liverpool, Pavlenka transferine karşı Werder Bremen'e Karius'u teklif edecek. Pavlenka anlaşmasının bir parçası olarak Karius'un ülkesine dönmesi konuşuluyor.