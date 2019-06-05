05 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Medel’e 4 teklif

Medel’e 4 teklif
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen Gary Medel için transfer iddiaları ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen Gary Medel için transfer iddiaları ortaya atıldı. 31 yaşındaki Şilili yıldız için Arjantin, İtalya, İngiltere ve Belçika'dan transfer teklifleri yapıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlı kulüpte ödemelerini geç alması nedeniyle ayrılmak isteyen Medel'in tercihini sonrası vereceği belirtildi. Canalnet'te yer alan habere göre, Copa America sonrası Medel'in yeni durağı olabilir. Arjantin devi dışında Medel ile ilgilenen kulüpler arasında West Ham United, Parma ve Gent'in de yer aldığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını şampiyona sonrası vereceği belirtildi.

KAGAWA İMKANSIZ
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın, Kagawa konusunda B.Do rtmund temsilcileriyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ancak görüşmede Alman ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Japon oyuncunun yeniden kiralanmasına imkan olmadığı öğrenildi. Dortmund'un Kagawa için satın alma opsiyonunu hayata geçirilebileceği iletildi.

KARIUS GERİ DÖNÜYOR!
Liverpool'dan 2 seneliğine kiralan Loris Karius için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekibinin Pavlenka'yı transfer etmesi durumunda, Karius'un da Werder Bremen'e gidebileceği ifade edildi. İddiaya göre Liverpool, Pavlenka transferine karşı Werder Bremen'e Karius'u teklif edecek. Pavlenka anlaşmasının bir parçası olarak Karius'un ülkesine dönmesi konuşuluyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni takımını açıkladı... Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni takımını açıkladı...
Beşiktaş'tan kaleye takviye! Beşiktaş'tan kaleye takviye!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör