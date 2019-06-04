04 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Mustafa Pektemek, 13 milyon euro demek

Pektemek, 13 milyon euro demek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.06.2019

2011’den bu yana forması giyen ’in ’a maliyeti bu süreçte yaklaşık 85 milyon TL’yi buldu

Mustafa ​Pektemek, 30 Haziran tarihi itibarıyla 'tan resmen ayrılıyor. Beşiktaş 2011-12 sezonunda 4 milyon euro bonservis bedeliyle F.Bahçe'nin elinden kaptı Pektemek'i. 2011 sezonunda 2 milyon TL maaşla Beşiktaş'a başladı. Sözleşmesi 2014-15 sezonunda 2 milyon 750 bin TL'ye kadar yükseldi. 2011'de Beşiktaş'a imza attığında maaşı yaklaşık 860 bin euro idi. Sözleşmesinin bittiğinde ise maaşı 920 bin euro civarına çıktı. 4 sezonda sadece 16 gol atıp 7 asist yapmasına ve pek çok maçı sakatlığı yüzünden kaçırmasına rağmen Pektemek'in sözleşmesi 1.4 milyon euro'ya yükseltildi. Hiç forma giymediği 2016-17 sezonunda 1.5 milyon euro, 5'i 'nda 15 maçta forma giyip 1'i lig, 4'ü kupada 5 gol attığı 2017-18 sezonunda 1.6 milyon euro kazandı. Bu sezon ise 12 maçta 613 dakika forma giyip 5 gol atan Pektemek 1.7 milyon euro'yu cebine koydu. Toplamda 6.3 milyon euro kazandı. Pektemek, 2014 sezonundan bu yana , Türkiye Kupası ve Avrupa'da oynadığı 44 maçta maç başına 10 bin euro'dan 440 bin euro daha kazandı. 'in bonservis ve her yıl için aldığı paralar toplandığında Beşiktaş'a maliyeti yaklaşık 13 milyon euro'yu (85 milyon TL) buluyor.

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