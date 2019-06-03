03 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'nın ekibi belli oluyor

Abdullah Avcı'nın ekibi belli oluyor
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 Giriş Tarihi: 03.06.2019

'ın Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği 'nın gelecek sezonki teknik ekibinde yer alacak isimler belli olmaya başladı.

Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun teknik ekibi netleşmeye devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre, gelecek sezon 'ı çalıştıracak olan 'nın ekibinde yardımcı teknik direktör Şenol Fidan olacak.

Siyah-beyazlı takımın, scout ekibinin başına ise daha önce de kulüpte görev almış olan Gökhan Keskin'in getirdiği belirtildi.

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