Abdullah Avcı'nın ekibi belli oluyor

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı'nın gelecek sezonki teknik ekibinde yer alacak isimler belli olmaya başladı.

Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun teknik ekibi netleşmeye devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre, gelecek sezon Beşiktaş'ı çalıştıracak olan Abdullah Avcı'nın ekibinde yardımcı teknik direktör Şenol Fidan olacak.

Siyah-beyazlı takımın, scout ekibinin başına ise daha önce de kulüpte görev almış olan Gökhan Keskin'in getirdiği belirtildi.