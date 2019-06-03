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Abdullah Avcı'nın ekibi belli oluyor
Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 Giriş Tarihi: 03.06.2019
Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı'nın gelecek sezonki teknik ekibinde yer alacak isimler belli olmaya başladı.
Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun teknik ekibi netleşmeye devam ediyor.
TRT Spor'un haberine göre, gelecek sezon Beşiktaş'ı çalıştıracak olan Abdullah Avcı'nın ekibinde yardımcı teknik direktör Şenol Fidan olacak.
Siyah-beyazlı takımın, scout ekibinin başına ise daha önce de kulüpte görev almış olan Gökhan Keskin'in getirdiği belirtildi.
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