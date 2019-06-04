04 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Doğan Erdoğan Beşiktaş yolunda

Doğan Erdoğan Kartal yolunda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.06.2019

, ilk transferini Avusturya'nın LASK Linz takımından Doğan Erdoğan ile yapmaya hazırlanıyor.

, ilk transferini Avusturya'dan yapmaya hazırlanıyor. Futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan LASK Linz'e transfer olan 22 yaşındaki Doğan Erdoğan için resmi görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, bonservis için anlaşma noktasına gelmiş durumda. Merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da kullanabiliyor.

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