04 Haziran 2019, Salı
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Doğan Erdoğan Beşiktaş yolunda
Giriş Tarihi: 04.06.2019
Beşiktaş, ilk transferini Avusturya'nın LASK Linz takımından Doğan Erdoğan ile yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, ilk transferini Avusturya'dan yapmaya hazırlanıyor. Futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan LASK Linz'e transfer olan 22 yaşındaki Doğan Erdoğan için resmi görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, bonservis için anlaşma noktasına gelmiş durumda. Merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da kullanabiliyor.
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