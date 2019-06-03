03 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Vlasic işi zora girdi

Vlasic işi zora girdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Hırvat orta saha ayrılma isteğini ’a iletti. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için 13.5 milyon euro istiyor Foot 01 sit

'ın istediği , kiralık oynadığı CSKA 'dan 'a döndü. Hırvat oyuncu, ayrılmak istediğini kulübüne bildirdi. İngiliz ekibi yaşanan gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun bonservisini belirledi. İngiliz basınından Football Insider sitesi , ve 'daki kulüplerin ilgi gösterdiği 21 yaşındaki 10 numarnın bonservisiyle birlikte ayrılmaya karar verdiğini duyurdu. Hırvat yıldızın gelecek sezon Everton forması giymeyeceği ifade edildi. Everton'ın Vlasic için 13.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği açıklandı. Ancak bu bedele yanaşmayacak olan siyahbeyazlı kulübün, uzun süredir kiralama formülünü düşündüğü öne sürülüyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi İşte Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi
Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu
Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör