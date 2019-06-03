Vlasic işi zora girdi

Hırvat orta saha ayrılma isteğini Everton’a iletti. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için 13.5 milyon euro istiyor Foot 01 sit

Beşiktaş'ın istediği Vlasic, kiralık oynadığı CSKA Moskova'dan Everton'a döndü. Hırvat oyuncu, ayrılmak istediğini kulübüne bildirdi. İngiliz ekibi yaşanan gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun bonservisini belirledi. İngiliz basınından Football Insider sitesi Türkiye, İtalya ve Fransa'daki kulüplerin ilgi gösterdiği 21 yaşındaki 10 numarnın bonservisiyle birlikte ayrılmaya karar verdiğini duyurdu. Hırvat yıldızın gelecek sezon Everton forması giymeyeceği ifade edildi. Everton'ın Vlasic için 13.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği açıklandı. Ancak bu bedele yanaşmayacak olan siyahbeyazlı kulübün, uzun süredir kiralama formülünü düşündüğü öne sürülüyordu.