03 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kana-Biyik: Hemen gelirim

Hemen gelirim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.06.2019

ile sözleşmesi biten Kana-Biyik yönetime bu mesajı gönderdi. 29 yaşındaki stoper için son kararı Avcı verecek

'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Kana-Biyik, Beşiktaş'ta oynamak istediğini temsilcileri aracılığıyla yönetime iletip "Beni düşünürseniz hemen gelirim" mesajı gönderdi bildirildi. Bonservisi elinde olan Kamerun asıllı futbolcu böylece stoper adayları için siyah-beyazlıların alternatifleri arasına girdi. ile yapılacak görüşmeler sonrasında Kana-Biyik ile ilgili karar verileceği bildirildi. Öte yandan Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi olan Epureanu'nun alınması için girişim yapılmasını bir kez daha talep etti. Sol ayaklı olduğu için 32 yaşındaki Moldovalı stoperin çok önemli olduğunun altını çizen tecrübli çalıştırıcının "Vida ile çok uyumlu bir ikili olacaktır ve şampiyonluk yürüyüşümüzde bize büyük katkı sağlayacaktrı" dediği kaydedildi. Epureanu ile Trabzonspor da yakından ilgileniyor.

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