Bana lazımsın Oğuzhan

Avcı, kaptanla görüştü. İsteklerini sıraladı; “Senden çok şey bekliyorum. Takımın kaptanısın. İyi bir Oğuzhan benim 11’e yazacağım ilk isim olur” dedi

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imza attıktan sonra ilk görüştüğü isim kaptan Oğuzhan Özyakup oldu… Tecrübeli orta saha ile bir araya gelen Avcı'nın, Oğuzhan'a kendisinden beklentilerini anlattığı kaydedildi. Usta çalıştırıcının, "Senden çok şey bekliyorum, bana lazımsın. Bu takımın kaptanısın. İyi bir Oğuzhan benim her zaman ilk 11'e yazacağım ilk isim olur. Bu takımı toparlayıp arkadaşlarını yönlendirmek senin görevin. Bunu daha önce yaptın yine topa girmeni istiyorum" sözleriyle isteklerini sıraladığı bildirildi. Avcı'nın ayrıca başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede de Oğuzhan'ın motivasyonunun yükseltilmesi için yardım istediği kaydedildi. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu için İtalya'dan birkaç kulübün devrede olduğu bilgisine ulaşıldı. A milli takımın kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu için Serie A ekiplerinin nabız yokladığı öğrenildi.