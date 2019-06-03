03 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bana lazımsın Oğuzhan

Bana lazımsın Oğuzhan
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Avcı, kaptanla görüştü. İsteklerini sıraladı; “Senden çok şey bekliyorum. Takımın kaptanısın. İyi bir Oğuzhan benim 11’e yazacağım ilk isim olur” dedi

'nın 'a imza attıktan sonra ilk görüştüğü isim kaptan oldu… Tecrübeli orta saha ile bir araya gelen Avcı'nın, Oğuzhan'a kendisinden beklentilerini anlattığı kaydedildi. Usta çalıştırıcının, "Senden çok şey bekliyorum, bana lazımsın. Bu takımın kaptanısın. İyi bir Oğuzhan benim her zaman ilk 11'e yazacağım ilk isim olur. Bu takımı toparlayıp arkadaşlarını yönlendirmek senin görevin. Bunu daha önce yaptın yine topa girmeni istiyorum" sözleriyle isteklerini sıraladığı bildirildi. Avcı'nın ayrıca başkan 'la yaptığı görüşmede de Oğuzhan'ın motivasyonunun yükseltilmesi için yardım istediği kaydedildi. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu için 'dan birkaç kulübün devrede olduğu bilgisine ulaşıldı. A milli takımın kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu için Serie A ekiplerinin nabız yokladığı öğrenildi.

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