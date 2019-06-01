01 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Karius, Liverpool’u geri çevirdi

Karius Liverpool’u geri çevirdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.06.2019

'ın Alman kalecisi , 'dan gelen davetini geri çevirdi.

İngiliz basınından 'ın haberine göre; finalinde Tottenham ile karşılaşacak olan , 'ta kiralık olarak forma giyen kaleci 'u, karşılaşmaya davet etti. Karius, Liverpool'un teklifini dikkat dağıtmamak için geri çevirdi. Alman kaleci, kız arkadaşı ile tatil yapıyor.
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