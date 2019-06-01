01 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

En golcü yedekler Kartal’da

En golcü yedekler Kartal’da
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.06.2019

2018-19 sezonunda Beşıktaş’ta maçlara kulübede başlayan oyuncular toplam 12 gol üretti.

2018-2019 sezonunda atılan 88 gol, oyuna sonradan dahil olan futbolculardan geldi. yedek oyuncularından en fazla gol bulan takım oldu. Yedek kulübesindeki oyuncuların 88 gol ürettiği ligde Beşiktaş, oyuna sonradan giren futbolcularından 12 gol buldu. Beşiktaş'tan Kagawa ile Kayserisporlu Gyan, dörder gole imza atarken; Beşiktaş'tan , Ankaragücü'nden İlhan Parlak ve Trabzonsporlu Caleb Ekuban da üçer gole ulaştı.

1 MAÇTA 2'DEN FAZLA GOL ATTILAR

karşılaşmasında oyuna 69. dakikada dahil olan Beşiktaş'tan genç oyuncu Güven Yalçın, müsabakayı "hat-trick" yaparak tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin Japon oyuncusu da 81'inci dakikadan sonra mücadele ettiği karşısında 2 gol birden üretti. Bursasporlu Umut Nayir, Akhisarspor karşısında ve Kayserisporlu Asamoah Gyan da karşılaşmasında oyuna sonradan girip ikişer gole imza attı.

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