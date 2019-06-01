01 Haziran 2019, Cumartesi
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Jeremain Lens’e Utrecht’ten ret
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Hollanda Ligi takımlarından Utrecht, kadroda düşünmediği Beşiktaş'tan Lens'in transferine ilişkin bir açıklama yaptı.
Lens ile Utrecht'in bir transfer ilişkisi olmadığını ifade eden John van den Brom, "Bu haberleri ben de okuyorum ancak hiç mantıklı değil. Lens'in transferini tartışmadık bile. Lens'in transferi için ortaya atılan iddialar tamamen saçmalıktan ibaret" dedi.
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