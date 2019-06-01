01 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Jeremain Lens’e Utrecht’ten ret

Jeremain Lens’e Utrecht’ten ret
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.06.2019

takımlarından , kadroda düşünmediği 'tan Lens'in transferine ilişkin bir açıklama yaptı.

Lens ile 'in bir ilişkisi olmadığını ifade eden John van den Brom, "Bu haberleri ben de okuyorum ancak hiç mantıklı değil. Lens'in transferini tartışmadık bile. Lens'in transferi için ortaya atılan iddialar tamamen saçmalıktan ibaret" dedi.
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