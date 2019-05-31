31 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son Japon Okazaki

Beşiktaş'a Japon golcü!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.05.2019

ile yollarını ayıran , ’ya “Avrupa’da oynamak istiyorum” dedi, hemen harekete geçti

'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, iddiası ortaya atıldı. ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte Avrupa'da yeni kulüp aradıklarını açıkladı. 'ya konuşan Okazaki, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'nın ayrılığından sonra Beşiktaş'ın listesine girdiği iddia edilen Shinji Okazaki, yeni adresinin yaz döneminde belli olacağını söyledi. Okazaki, "Şu anda yeni bir kulüp arıyorum. Taylandlılarla iyi bir ilişkim var. Eğer bir fırsat varsa, gelecekte Tayland liginde oynamak isterim. Ancak şu anda Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. Leicester'daki rolüm kesinlikle golcü değildi. Orta saha oyuncuydum. Ancak ben diğer yıldız isimlerin yeteneklerine baktığımda orta saha oyuncusu olmadığımı hissediyorum." dedi.

FORVETTE OYNAMAK ISTIYORUM

İngiltere'den ayrılığı resmen ilan eden Japon futbolcu Okazaki, "Leicester'den ayrılmaya karar verdim. Önümüzdeki sezon forvet olarak oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı

Japonya ile bugüne kadar 116 milli maça çıkan Shinji Okazaki, 56 kez gol sevinci yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu kariyerinde Stuttgart, Mainz ve Leicester City formaları giydi. Shinji Okazaki bu sezon forma şansı bulduğu 26 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! 10 isimle geliyor Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! 10 isimle geliyor
Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı açıklaması Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı açıklaması
Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesini feshetti Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesini feshetti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör