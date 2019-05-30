30 Mayıs 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesini feshetti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.05.2019

'ın yardımcı antrenörü "Guti" lakaplı Jose Maria Gutierrez Hernandez'in, görevinden ayrıldığı bildirildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Guti'nin ile olan sözleşmesini feshettiği duyuruldu.

Marca gazetesi, Guti'nin Beşiktaş'ta iyi bir tecrübe kazanmasına rağmen zor bir sezon geçirdiğini belirtti. Haberde, siyah beyazlı kulübün yaşadığı ekonomik sorunların, İspanyol teknik adamın ayrılmasında önemli bir etken olduğu ileri sürüldü.

Guti'nin 'da kendisine takım aradığı ifade edildi.

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