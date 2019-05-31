31 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

En golcü yedekler Beşiktaş'ın

En golcü yedekler Beşiktaş'ın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.05.2019

'de 2018-2019 sezonunda atılan 88 gol, oyuna sonradan dahil olan futbolculardan geldi.

Ligde 34 haftalık periyotta yedek oyuncularından en fazla gol bulan takım oldu. Yedek kulübesindeki oyuncuların 88 gol ürettiği ligde Beşiktaş, oyuna sonradan giren futbolcularından 12 gol buldu.

Beşiktaş'ı 9 golle , 8 golle Akhisarspor, 7 golle Trabzonspor, altışar golle ile Fenerbahçe, beşer golle Bursaspor, Evkur , dörder golle , , Göztepe, Kayserispor ile , üçer golle Aytemiz Alanyaspor ile , 2 golle Galatasaray ve birer golle ile izledi.

En golcü yedek oyuncular

Sonradan oyuna giren 63 futbolcunun skor ürettiği ligde, Beşiktaş'tan ile İstikbal Mobilya Kayserisporlu Asamoah Gyan, dörder gole imza attı.

Beşiktaş'tan , MKE Ankaragücü'nden İlhan Parlak ve Trabzonsporlu Caleb Ekuban da üçer gole ulaştı.

Josef Sural'ın da golü var

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanı dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu da sonradan oyuna girdiği bir müsabakada gol atmıştı.

Çek futbolcu, 83. dakikada dahil olduğu Kasımpaşa maçında 89. dakikada fileleri havalandırmıştı.

Bir maçta ikiden fazla gol atanlar

Çaykur Rizespor maçında oyuna 69. dakikada dahil olan Beşiktaş'tan Güven Yalçın, müsabakayı "hat-trick" yaparak tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibin Japon oyuncusu Shinji Kagawa da 81. dakikadan sonra mücadele ettiği Antalyaspor karşısında 2 gol birden üretti.

Bursasporlu Umut Nayir, Akhisarspor karşısında ve İstikbal Mobilya Kayserisporlu Asamoah Gyan da Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip ikişer gole imza attı.

Tüm yedek golcüler

'de sonradan oyuna girdikleri maçlarda gol sevinci yaşayan futbolcular şunlar:

Akhisarspor: Elvis Manu, Helder Barbosa (2), Adrien Regattin, Bilal Kısa, Loteteka Bokila, Yevgen Seleznov (1)

Antalyaspor: Mevlüt Erdinç (1)

Atiker Konyaspor: Moryke Fofana (2), Adis Jahovic, Paolo Hurtado (1)

Aytemiz Alanyaspor: Junior Fernandes (2), Josef Sural (1)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Akdağ (2), Emrah Başsan, Gilles Sunu, Lennart Thy, Rashad Muhammed (1)

Beşiktaş: Shinji Kagawa (4), Güven Yalçın (3), Cycle Larin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel (1)

Bursaspor: Umut Nayir (2), Diafro Sakho, Ramazan Keskin, Souza Lima (1)

Çaykur Rizespor: Nguimbe Prejuce Nakoulma (2), Dario Melnjak (1)

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone (2), Erdoğan Yeşilyurt, Muhammet Demir (1)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ömer Şişmanoğlu (2), Ahmed Ildız, Eren Tozlu, Robin Yalçın (1)

Fenerbahçe: Victor Moses (2), Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Michael Frey, Mathieu Valbuena (1)

Galatasaray: Eren Derdiyok, Ryan Donk (1)

Göztepe: Alpaslan Öztürk, Axel Ngando, Deniz Kadah, Nabil Ghilas (1)

İstikbal Mobilya Kayserispor: Asamoah Gyan (4)

Kasımpaşa: Tarkan Serbest (1)

Medipol Başakşehir: Demba Ba, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni (2), Eljero Elia, Riad Bajic, Robinho (1)

MKE Ankaragücü: İlhan Parlak (3), Kenan Özer (1)

Trabzonspor: Caleb Ekuban (3), Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega, Murat Cem Akpınar, Vahid Amiri (1)



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