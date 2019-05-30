30 Mayıs 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Karakartallılar sahada yarıştı
Giriş Tarihi: 30.05.2019
Vodafone KaraKartal Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone Park'ta maç yaptı.
Vodafone KaraKartal Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone Park'ta maç yaptı. Kara Kartallılar, maç öncesinde Beşiktaş'ın teknik kadrosundan taktik aldıktan sonra sahaya çıktı. Eski Vodafone KaraKartallıların "siyah", yenilerin ise "beyaz" takımı oluşturduğu maç 60 dakika sürdü ve bu eğlenceli mücadeleyi 5-3'lük skorla beyaz takım kazandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı