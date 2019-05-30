30 Mayıs 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Karakartallılar sahada yarıştı

Karakartallılar sahada yarıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Vodafone Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, 'ta maç yaptı.

Vodafone Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, 'ta maç yaptı. Kara Kartallılar, maç öncesinde 'ın teknik kadrosundan taktik aldıktan sonra sahaya çıktı. Eski Vodafone KaraKartallıların "siyah", yenilerin ise "beyaz" takımı oluşturduğu maç 60 dakika sürdü ve bu eğlenceli mücadeleyi 5-3'lük skorla beyaz takım kazandı.

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