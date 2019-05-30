U18’lere 7 Kartal

U18 Milli Takımı'nın Valentin Granatkin Turnuvası aday kadrosu açıklandı.

U18 Milli Takımı'nın Valentin Granatkin Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta forma giyen Ersin Destanoğlu, Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, İlkay İşler ve Oğuzhan Akgün bu turnuva için davet aldı.