30 Mayıs 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

U18’lere 7 Kartal

U18’lere 7 Kartal
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.05.2019

U18 'nın Valentin Granatkin Turnuvası aday kadrosu açıklandı.

U18 'nın Valentin Granatkin Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta forma giyen Ersin Destanoğlu, Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, İlkay İşler ve Oğuzhan Akgün bu turnuva için davet aldı.

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