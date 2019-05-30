Marcelo için kiralama iddiası

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Isimat Mirin'in performansından memnun olmayan siyah- beyazlı kulübün, Lyon ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Marcelo için önümüzdeki günlerde 1 yıllık kiralama teklifi yapmayı düşündüğü belirtildi.



ATINÇ NUKAN'LA YENİ SÖZLEŞME

Bir süredir yönetimine Leipzig'den bonservisini alacağı yönünde mesajlar gönderen genç futbolcu Atınç'ın istediği oldu. Siyah-beyazlı ekibin alt yapısından yetişen ve 6 milyon euro'ya Alman ekibine giden Atınç serbest kaldı. Atınç'ın kısa süre içinde Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.