30 Mayıs 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Marcelo için kiralama iddiası

Marcelo için kiralama iddiası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Isimat Mirin'in performansından memnun olmayan siyah- beyazlı kulübün, Lyon ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Marcelo için önümüzdeki günlerde 1 yıllık kiralama teklifi yapmayı düşündüğü belirtildi.

ATINÇ NUKAN'LA YENİ SÖZLEŞME
Bir süredir yönetimine Leipzig'den bonservisini alacağı yönünde mesajlar gönderen genç futbolcu 'ın istediği oldu. Siyah-beyazlı ekibin alt yapısından yetişen ve 6 milyon euro'ya Alman ekibine giden Atınç serbest kaldı. Atınç'ın kısa süre içinde Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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