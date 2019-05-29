29 Mayıs 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

En değerli kulüp Beşiktaş

En değerli kulüp Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Avrupa kulüplerinin değerlerini ölçen siyah-beyazlı kulübün değerini ‘346 milyon euro’ olarak belirledi

Avrupa'da spor kulüplerinin analizlerini yapan , Avrupa'nın en değerli 32 kulübünü belirledi. Listeye Türkiye'den ve girerken, siyah-beyazlı ekip 23. sırada, sarı-kırmızılılar ise 32. sırada yer buldu. Listenin zirvesinde yer alan kulüp ise İspanyol ekibi oldu. Son 3 yıldır listede yer alan ise liste dışında kaldı. Beşiktaş yüzde 15'lik büyüme yaşarken değeri 346 milyon euro olarak belirlendi. Yüzde 26'lık küçülme kaydedilen Galatasaray'ın değeri ise 246 milyon euro olarak belirlendi. Listede Real Madrid 3 milyar 224 milyon euro'yla ilk sırada yer aldı.

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