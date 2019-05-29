29 Mayıs 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Başkan Beşiktaş balonuyla uçtu

Başkan Beşiktaş balonuyla uçtu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Başkanı Orman, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turuna katıldı.

Başkan , Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, ile Dorak Tur arasındaki anlaşma gereği kubbesi takımın logosuyla kaplı olarak 25 Nisan'dan beri uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonuyla peribacalarını kuş bakışı izledi. Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına gelen Orman, "Kapadokya'ya daha evvel geldim, yine Beşiktaş logosunun olduğu bir balondu ama bunun kadar mükemmel değildi" dedi. Orman ve beraberindekileri taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık bir saat Kapadokya semalarında süzüldükten sonra Çavuşin köyü yakınlarına indi. Beşiktaş balonunun uçuşu sırasında çevresindeki bazı balonların sepetlerinde de takımın bayraklarının asıldığı görüldü.

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