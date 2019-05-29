Abdullah Avcı'ya özel izin
Beşiktaş’ın ısrarla takımın başına getirmek istediği teknik direktör Abdullah Avcı’nın Başakşehir başkanı Gümüşdağ ile görüşerek izin istemesi bekleniyor
Beşiktaş'ta gözler Şenol Güneş'in yerine gelecek yeni teknik direktöre çevrildi. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörlüğü için şu anda ilk sırada bulunuyor. Abdullah Avcı'nın Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile son kez görüşüp izin isteyeceği, ardından da Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi. Abdullah Avcı, yapılacak olan görüşmede hedef ve planlarını anlatan ayrıntılı bir sunum yapıp taleplerini iletecek. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı tek aday olarak kalmış gibi görünüyor. Fakat Başakşehir'den ayrılması hiçte kolay görünmüyor. Çünkü kısa süre önce Avcı ile 2024 yılına kadar sözleşme yenileyen Başkan Gümüşdağ, tazminat almadan Avcı'yı bırakmaya hiç sıcak bakmıyor. Göksel Gümüşdağ'ın Avcı'yı bırakmak için 5 milyon euro'ya yakın bir tazminat isteyeceği iddia ediliyor.
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