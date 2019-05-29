29 Mayıs 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'ya özel izin

Abdullah Avcı'ya özel izin
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.05.2019

’ın ısrarla takımın başına getirmek istediği ’nın başkanı Gümüşdağ ile görüşerek izin istemesi bekleniyor

'ta gözler 'in yerine gelecek yeni teknik direktöre çevrildi. Teknik Direktörü , Beşiktaş Teknik Direktörlüğü için şu anda ilk sırada bulunuyor. Abdullah Avcı'nın Başakşehir Kulübü Başkanı ile son kez görüşüp izin isteyeceği, ardından da Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi. Abdullah Avcı, yapılacak olan görüşmede hedef ve planlarını anlatan ayrıntılı bir sunum yapıp taleplerini iletecek. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı tek aday olarak kalmış gibi görünüyor. Fakat Başakşehir'den ayrılması hiçte kolay görünmüyor. Çünkü kısa süre önce Avcı ile 2024 yılına kadar sözleşme yenileyen Başkan Gümüşdağ, tazminat almadan Avcı'yı bırakmaya hiç sıcak bakmıyor. Göksel Gümüşdağ'ın Avcı'yı bırakmak için 5 milyon euro'ya yakın bir tazminat isteyeceği iddia ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Beşiktaş'ın araştırdığı forvet İşte Beşiktaş'ın araştırdığı forvet
Başkan Beşiktaş balonuyla uçtu Başkan Beşiktaş balonuyla uçtu
Ezeli rakiplerin Azubuike kapışması Ezeli rakiplerin Azubuike kapışması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör