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Vida’dan iyisi yok
Giriş Tarihi: 28.05.2019
Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu ligde 3. sırada tamamlarken, Avrupa Ligi'nde grubundan çıkamadı.
Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu ligde 3. sırada tamamlarken, Avrupa Ligi'nde grubundan çıkamadı. Beşiktaş'ta bu sezon en fazla sahada kalan isim ise Domagoj Vida oldu. Hırvat stoper, Beşiktaş formasıyla bu sezon 38 maçta, toplam 3.324 dakika süre buldu. Vida, bu 3.324 dakikada 3 gol attı, 1 asist yaptı.
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