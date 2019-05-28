28 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Vida’dan iyisi yok

Vida’dan iyisi yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu ligde 3. sırada tamamlarken, Avrupa Ligi'nde grubundan çıkamadı.

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu ligde 3. sırada tamamlarken, Avrupa Ligi'nde grubundan çıkamadı. Beşiktaş'ta bu sezon en fazla sahada kalan isim ise Domagoj oldu. Hırvat stoper, Beşiktaş formasıyla bu sezon 38 maçta, toplam 3.324 dakika süre buldu. Vida, bu 3.324 dakikada 3 gol attı, 1 asist yaptı.

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