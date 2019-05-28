28 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Q7’den Güneş’e ‘özel’ paylaşım

Q7’den Güneş’e ‘özel’ paylaşım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A 'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.

Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A 'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu. Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli, "Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde" ifadelerini kullandı.

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