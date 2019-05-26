Kagawa Beşiktaş'a veda etti

Devre arasında Beşiktaş'a kiralanan Shinji Kagawa sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Türkiye'yi güzel anılarla hatırlayacağını söyleyen Japon futbolcu ayrılık mesajı yayınladı.

Beşiktaş'a devre arasında Alman devi Borussia Dortmund'dan kiralık olarak gelen ve ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyen Shinji Kagawa, veda gibi bir mesaj yayınladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Japon futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Beşiktaş taraftarları

Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediği kadar katkı sağlayamadığım için üzgünüm.

Takım arkadaşlarımla birlikte oynamak, kulüp çalışanlarıyla vakit geçirmek ve Türkiye'deki taraftarlar her zaman harika anılar olarak aklımda kalacak.

Şimdi kendimi yeni sezondaki mücadele için hazırlayacağım.

Anlayışınız ve devamlı desteğiniz için minnettarım.

Teşekkürler

Shinji Kagawa



