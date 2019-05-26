26 Mayıs 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kagawa Beşiktaş'a veda etti

Kagawa Beşiktaş'a veda etti
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 Giriş Tarihi: 26.05.2019

Devre arasında 'a kiralanan sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. 'yi güzel anılarla hatırlayacağını söyleyen Japon futbolcu ayrılık mesajı yayınladı.

'a devre arasında Alman devi 'dan kiralık olarak gelen ve ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyen , veda gibi bir mesaj yayınladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Japon futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Beşiktaş taraftarları

Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediği kadar katkı sağlayamadığım için üzgünüm.

Takım arkadaşlarımla birlikte oynamak, kulüp çalışanlarıyla vakit geçirmek ve Türkiye'deki taraftarlar her zaman harika anılar olarak aklımda kalacak.

Şimdi kendimi yeni sezondaki mücadele için hazırlayacağım.

Anlayışınız ve devamlı desteğiniz için minnettarım.

Teşekkürler

Shinji Kagawa

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