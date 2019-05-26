26 Mayıs 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!

Avcı Orman buluşması!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Beşiktaş’ın teknik direktör adaylarından ’nın salı günü Başkan ve bazı yöneticilerle buluşacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktörün kimin olacağına çevrildi. Adaylar arasında öne çıkarken; , , ve Tayfun Korkut da görüşülen diğer isimler arasında - yer alıyor. Bu arada bu konu da Başkan 'dan - sürpriz bir hamle geldi. Luces cu'yu isteyen ancak yöneti - mini ikna edemeyen Başkan - Orman'ın, Abdullah Avcı'yı yönetimde görüşlerine çok önem verdiği, Serdal Adalı, Umut Güner dahil birkaç isim le beraber Salı günü yapılacak - toplantıya davet ettiği ifade edildi. Toplantıda Orman'ın, Avcı'yı ve projelerini dinlemek istediği bildirildi.

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