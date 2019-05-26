Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!

Beşiktaş’ın teknik direktör adaylarından Abdullah Avcı’nın salı günü Başkan ve bazı yöneticilerle buluşacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktörün kimin olacağına çevrildi. Adaylar arasında Abdullah Avcı öne çıkarken; Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Tayfun Korkut da görüşülen diğer isimler arasında - yer alıyor. Bu arada bu konu da Başkan Fikret Orman'dan - sürpriz bir hamle geldi. Luces cu'yu isteyen ancak yöneti - mini ikna edemeyen Başkan - Orman'ın, Abdullah Avcı'yı yönetimde görüşlerine çok önem verdiği, Serdal Adalı, Umut Güner dahil birkaç isim le beraber Salı günü yapılacak - toplantıya davet ettiği ifade edildi. Toplantıda Orman'ın, Avcı'yı ve projelerini dinlemek istediği bildirildi.