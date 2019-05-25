25 Mayıs 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ljaijic kalıyor

Ljaijic kalıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.05.2019

, ’in bonservisini alacağını Torino kulübüne bildirdi ve 215 bin euro’luk ilk taksidi yatırdı

, 'in bonservisini alacağını Torino kulübüne bildirirken, 215 bin euro'luk ilk taksidi de yatırdı. Siyah-beyazlı yönetim 31 Mayıs 2019'a elinde bulunan opsiyon hakkını devreye sokarak 6.5 milyon euro'luk 30 ayda tamamlanacak transferin ilk taksidini ödedi. Aydan aya yapılacak ödemelerle Ljajic, siyah-beyazlıların oyuncusu olacak. Bu arada Beşiktaş 3 ay üst üste ödeme yapmaması durumunda Ljajic'in haklarının yeniden Torino'ya geçeceği ifade edildi. Öte yandan Adem Ljajic, 'ın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde ve Litvanya ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi. Sırbistan 7 Haziran'da Ukrayna ile deplasmanda, 10 Haziran'da ise Litvanya ile sahasında oynayacak

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