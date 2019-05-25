Ljaijic kalıyor
Beşiktaş, Adem Ljajic’in bonservisini alacağını Torino kulübüne bildirdi ve 215 bin euro’luk ilk taksidi yatırdı
Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini alacağını Torino kulübüne bildirirken, 215 bin euro'luk ilk taksidi de yatırdı. Siyah-beyazlı yönetim 31 Mayıs 2019'a elinde bulunan opsiyon hakkını devreye sokarak 6.5 milyon euro'luk 30 ayda tamamlanacak transferin ilk taksidini ödedi. Aydan aya yapılacak ödemelerle Ljajic, siyah-beyazlıların oyuncusu olacak. Bu arada Beşiktaş 3 ay üst üste ödeme yapmaması durumunda Ljajic'in haklarının yeniden Torino'ya geçeceği ifade edildi. Öte yandan Adem Ljajic, Sırbistan'ın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Ukrayna ve Litvanya ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi. Sırbistan 7 Haziran'da Ukrayna ile deplasmanda, 10 Haziran'da ise Litvanya ile sahasında oynayacak
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